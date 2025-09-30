Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" заявил, что президент Молдавии уничтожает всех, кто трудится на благо страны

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Решение суда о лишении свободы депутата Марины Таубер на 7,5 года продиктовано личной местью президента страны Майи Санду за позицию политика. Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.

"Санду не знает, что значит работать для людей. Поэтому уничтожает всех, кто трудится на благо Молдовы. Она никогда не побеждала честно, ее методы - обман, насилие, репрессии. Сама она не остановится. Марина Таубер - яркий политик. Она многое сделала для того, чтобы молдаване жили лучше. Этот приговор - личная месть Майи за силу, смелость, достоинство", - написал он в Telegram-канале.

Ранее адвокат депутата Сергей Морару назвал незаконным приговор, заочно вынесенный районным судом Кишинева его подзащитной, и обещал оспорить его в вышестоящей судебной инстанции.

Прокуратура предъявила Таубер обвинения по пяти эпизодам - в фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии "Шор", в принятии незаконного финансирования во время выборов мэра города Бельцы, когда Таубер была снята со второго тура, а также во вмешательстве в отправление правосудия. Суммарно обвинение просило 13 лет лишения свободы.

Таубер входит во внефракционный политический блок "Победа". Суд по этому делу идет с июня 2023 года. Более полугода политик находится за пределами страны, судебные заседания проходят в ее отсутствие. Ранее Таубер заявила ТАСС, что не признает свою вину и считает, что за делом стоят президент страны Майя Санду и контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности.