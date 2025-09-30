Как замечает издание, европейским странам, включая Великобританию, необходимо принять, что им придется действовать "с минимальной помощью со стороны США"

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. "Стена дронов", создание которой на своем восточном фланге обсуждают страны Европы, может покрывать западную Украину и даже зону над Киевом. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

"Один из вариантов, предложенный группой высокопоставленных западных политиков и военных - установить систему противовоздушной обороны над западной частью Украины для перехвата российских ракет и БПЛА, с возможностью в дальнейшем расширить этот щит - фактически бесполетную зону - и на Киев", - говорится в статье.

Как замечает издание, европейским странам, включая Великобританию, необходимо принять, что им придется действовать "с минимальной помощью со стороны США", а также признать, что возможность влиять на будущее всего европейского континента будет напрямую зависеть от готовности использовать военную силу для его защиты.

Проект "стены дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.

В Лондоне сообщили, что в проекте будут использованы произведенные совместно Великобританией и Украиной на территории королевства перехватывающие БПЛА.