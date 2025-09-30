В Украинском институте нацпамяти постановили, что писатели "поддерживали российскую имперскую политику"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Украинский институт нацпамяти постановил, что писатели Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров и поэтесса Вера Инбер, проживавшие и работавшие некоторое время в Одессе, "поддерживали российскую имперскую политику", а все названные в их честь топонимы и установленные им памятники следует считать ее пропагандой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Привлеченные Институтом нацпамяти эксперты утверждают, что Бунин, несмотря на то, что его творчество было тесно связано с Украиной, "поддерживал российскую имперскую политику". Аналогичные "обвинения" выдвигаются в адрес родившегося в Одессе советского писателя и журналиста Евгения Петрова. Творчество Юрия Олеши и Веры Инбер украинские эксперты признали "частью русской культуры и советской идеологии". Ограничения не касаются исследований, посвященных их жизни и творчеству. Разрешается хранить, продавать, покупать и читать их произведения, а также экспонировать связанные с ними предметы и документы в музеях и на выставках.

Институт нацпамяти также признал "нецелесообразным" сохранение памятников и топонимов в честь советского моряка-подводника, уроженца Одессы Александра Маринеско из-за "противоречивых оценок его деятельности". Капитан Маринеско в январе 1945 года на подводной лодке С-13 потопил корабль "Вильгельм Густлофф" нацистской Германии, что стало крупнейшей катастрофой в истории флота Третьего рейха и вошло в историю как "атака века".

Это не первое заключение Украинского института нацпамяти о признании памятников писателям-одесситам "символами российской империи". Ранее аналогичные решения были вынесены по Исааку Бабелю, Илье Ильфу, Валентину Катаеву, сатирику Михаилу Жванецкому и поэту Эдуарду Багрицкому.

Переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В марте 2023 года Верховная рада приняла закон о "деколонизации" топонимов, обязывающий местные власти изменить все географические названия, связанные с РФ и советским периодом.