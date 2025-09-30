Оппозиционный блок "Победа" не признает результаты парламентских выборов в Молдавии

Блок назвал пошедшие выборы нелегитимными

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Оппозиционный блок "Победа" во главе с Иланом Шором не признает результаты прошедших 28 сентября парламентских выборов в Молдавии.

"Блок "Победа" не признает итоги парламентских выборов. <...> Эти "выборы" нелегитимны. Блок "Победа" будет бороться за восстановление реальной воли граждан", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале объединения.

Там обратили внимание на такие нарушения, как блокирование доступа к участкам, угрозы и давление в адрес оппозиции со стороны правоохранительных органов, а также запугивание электората президентом страны Майей Санду. "Даже при всех попытках фальсификации Партия действия и солидарности проиграла в самой Молдове. Люди голосовали против", - отмечается в заявлении.

Блока "Победа" не был допущен к выборам, а в отношении входящих в него партий "Победа", "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" была начата процедура роспуска. С инициативой запрета выступили министерство юстиции, Центризбирком и Служба информации и безопасности. Они назвали прямое участие Шора в формировании блока скрытым продолжением деятельности его партии "Шор", которая в 2023 году была признана Конституционным судом Молдавии незаконной. В период избирательной кампании активисты блока подверглись обыскам и задержаниям.

Ранее другое объединение, Патриотический блок, сформированный вокруг Соцпартии, также пожаловался на организацию выборов и заявил, что "будет добиваться справедливости в ходе уличных акций протеста и в судах".

Согласно предварительным данным, по итогам парламентских выборов правящая Партия действия и солидарности (ПДС) сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок получает 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по 6.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из Движения национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.