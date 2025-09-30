В заявлении турецкого Совбеза говорится об обеспокоенности по поводу инцидентов, которые свидетельствуют о риске распространения конфликта

АНКАРА, 30 сентября. /ТАСС/. Совбез Турции провел оценку ситуации вокруг конфликта России и Украины и заявил о готовности республики взять на себя большую ответственность в вопросах урегулирования.

"Была проведена оценка текущей ситуации, связанной с российско-украинской войной. Выражена обеспокоенность по поводу инцидентов, свидетельствующих о риске распространения войны и заявлена готовность Турции взять на себя большую ответственность за установление мира", - говорится в заявлении Совбеза, заседание которого прошло под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.