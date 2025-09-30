Теперь же многие из них уехали, указал президент США

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек.

"У нас была не граница, а катастрофа. Они прибывали миллионами. Я говорю о 25 млн человек. Вы говорите о меньшем количестве, но я говорю, что 25 млн человек въехали нелегально", - сказал он журналистам пресс-пула Белого дома.

"Теперь же многие из них уехали. У нас было свыше 11 тыс. убийц. Многих из них мы выслали. Многих этих людей вывезли из страны, вернули туда, откуда они приехали, а в некоторых случаях посадили в тюрьму, потому что они очень опасны", - добавил президент США.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу после инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Президент заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.