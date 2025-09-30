ООН начинает планирование гуманитарных усилий по Газе в свете плана Трампа

Согласно предложенному американским лидером плану, помощь жителям анклава будет распределяться через ООН и другие международные организации, не связанные со сторонами конфликта

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. ООН уже приступает к планированию своих действий по оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа в свете предложенного президентом США Дональдом Трампом плана. Об этом заявил на брифинге для журналистов заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

Согласно предложенному американским лидером плану, помощь жителям анклава будет распределяться через ООН и другие международные организации, не связанные со сторонами конфликта. "Нам необходимо посмотреть - будет ли принято это соглашение сторонами, но мы начинаем планирование, и будем связываться с обеими сторонами <…>, а также с США и другими", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В ООН приветствовали план американского лидера, а также указали на важность приверженности всех сторон его исполнению.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне объявил о поддержке плана президента США по завершению боевых действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".