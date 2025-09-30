Согласно поправкам, в республике официально признаны только мужской и женский пол

БРАТИСЛАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Словакии Петер Пеллегрини утвердил своей подписью поправки, которые закрепляют в конституции положение о двух полах - мужском и женском. Об этом сообщило Словацкое радио.

Поправки были приняты 26 сентября большинством голосов депутатов Национального совета (однопалатный парламент) Словакии. Они были инициированы ведущей партией правительственной коалиции - "Направление - социальная демократия". Ее лидер и премьер-министр Роберт Фицо отметил, что поправки укрепляют суверенитет страны в деле защиты брака и семьи, частной и семейной жизни.

В Конституции Словакии, как отмечают СМИ, закреплены консервативные ценности. Усыновлять детей теперь можно состоящим в браке традиционным парам. Поправки также направлены на повышении роли родителей в процессе воспитания подрастающего поколения.