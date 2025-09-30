Al Mayadeen: при авиаударах Израиля по Газе за сутки погибли 59 человек

Продолжается разбор завалов рухнувших домов

БЕЙРУТ, 30 сентября. /ТАСС/. Тела 59 палестинцев, погибших в результате ударов израильских ВВС, обнаружены в административном центре сектора Газа и других населенных пунктах. Такие данные привел телеканал Al Mayadeen со ссылкой на медицинские источники в палестинском анклаве.

По его информации, спасатели продолжают разбирать завалы рухнувших домов. Число жертв может возрасти, десятки жителей, получивших ранения, доставлены в больницы.

Согласно сводке палестинского Минздрава, 29 сентября на территории сектора погибли 42 человека и 190 получили ранения. Общее число убитых палестинцев с момента начала военных действий в Газе 7 октября 2023 года достигло 66 097, более 168 тыс. пострадали.

Представитель местной службы гражданской обороны информировал телеканал, что во второй половине дня под огонь израильской артиллерии попал пункт раздачи гуманитарной помощи в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора, погибли 18 человек.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наступательной операции в городе Газа с целью окончательного разгрома военной структуры палестинского движения ХАМАС. По сведениям армейской пресс-службы, войска контролируют около 80% территории города.