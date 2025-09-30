Максимальное давление на Минск не сработало, отметил дипломат Евросоюза

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Руководители Евросоюза обсуждают возможность смены внешнеполитического курса в отношении Белоруссии. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов.

По ее данным, в Брюсселе ведутся предварительные обсуждения о том, насколько эффективным остается курс на изоляцию Минска.

"Максимальное давление [на Белоруссию] не сработало. После пяти лет изоляции мы не достигли заявленных целей. Белоруссия сблизилась с Россией", - заявил один из дипломатов Евросоюза. При этом он указал, что "сближение [Запада] с Лукашенко имеет свои пределы".