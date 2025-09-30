NYT: США усиливают военное давление для смещения президента Венесуэлы

Американский госсекретарь Марко Рубио настаивает, что венесуэльский лидер Николас Мадуро нелегитимен, заявил источник газеты

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Влиятельные сторонники президента США Дональда Трампа во главе с госсекретарем Марко Рубио в последние дни активизировали усилия, направленные на отстранение от власти лидера Венесуэлы Николаса Мадуро путем усиления военного давления. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских должностных лиц.

По данным издания, Рубио, который также является советником по национальной безопасности, формирует более агрессивную стратегию, используя разведданные ЦРУ. Госсекретарь настаивает, что "Мадуро является нелегитимным лидером, который курирует экспорт наркотиков в США", что представляет собой "неминуемую угрозу", пояснил один из источников. Эту позицию поддерживают директор ЦРУ Джон Рэтклифф и главный советник Трампа по внутренней политике Стивен Миллер.

Военные США готовят планы операции непосредственно на территории Венесуэлы, нацеленные на подозреваемых в наркотрафике, хотя Белый дом пока не одобрил такой шаг. Администрация Трампа рассматривает смещение Мадуро как операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, ссылаясь на предъявленное ему в 2020 году обвинение. Венесуэльская оппозиция, по данным NYT, уже обсуждает с Вашингтоном возможность отстранения от власти президента республики.

5 сентября Трамп заверил, что Вашингтон не ведет речь о свержении правительства в Каракасе. 2 сентября президент США сообщил, что американские вооруженные силы в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля. По словам Трампа, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Мадуро выразил мнение, что республика подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.