Axios: Египет, Катар и Турция убеждают ХАМАС принять план США по Газе

Представители руководства ХАМАС пообещали тщательно изучить предложение Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Египет, Катар и Турция убеждают радикальное палестинское движение ХАМАС принять американский план урегулирования в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios.

Ссылаясь на два неназванных источника, знакомых с ходом соответствующих переговоров, он пишет, что в понедельник вечером детали мирных предложений по Газе, выдвинутых президентом США Дональдом Трампом, были изложены лидерам ХАМАС в Дохе премьером - главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и шефом Управления общей разведки Египта Хасаном Рашадом. Оба они призвали ХАМАС согласиться с американским планом, отмечается в материале. В нем говорится, что представители руководства ХАМАС пообещали "добросовестно изучить предложения" США.

По свидетельству портала, американцы и израильтяне ожидают, что ХАМАС в целом поддержит план, хотя и с некоторыми оговорками. Катарский премьер, как утверждается в статье, сказал лидерам ХАМАС, что не сможет добиться для них более выгодных условий. Как подчеркнул Аль Тани, опираясь на состоявшиеся с Трампом контакты, он считает, что американский лидер серьезно настроен на то, чтобы положить конец боевым действиям в секторе Газа.

Во вторник новую встречу с лидерами ХАМАС в Дохе провели совместно Аль Тани, Рашад и руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын, добавил Axios.

Белый дом обнародовал 29 сентября "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Американское правительство утверждает, что данная инициатива не направлена на аннексию или оккупацию Газы Израилем и принудительное переселение жителей анклава. Кроме того, в плане прямо провозглашается, что ХАМАС не вернется к власти в секторе Газа. Израиль объявил, что согласен с планом. Трамп 30 сентября сообщил, что США готовы дать ХАМАС три-четыре дня на рассмотрение предложений.