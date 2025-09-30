В документе определяются параметры и направления взаимодействия двух стран на долгосрочную перспективу

КАРАКАС, 30 сентября. /ТАСС/. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Мне было особенно почетно и отрадно присутствовать сегодня в Национальной ассамблее Венесуэлы на заседании, где большинством голосов был ратифицирован Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанный в Москве 7 мая этого года", - отметил дипломат. По его словам, "этот документ определяет ключевые параметры и магистральные направления нашего взаимодействия на долгосрочную перспективу и открывает новый этап российско-венесуэльского сотрудничества, который станет важным вкладом в укрепление мира, безопасности и устойчивого развития, а также в консолидацию подлинно справедливого многополярного мироустройства".

"Нынешний год поистине особенный и символичный для российско-венесуэльских отношений. Мы отмечаем сразу несколько памятных дат - 80-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, 80-летие Великой Победы и основания ООН. Все эти исторические вехи объединяет идея мира, справедливости и дружбы между народами", - отметил посол.

Также исполняется 25 лет со дня первой встречи президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Уго Чавеса (1954-2013), которая состоялась в 2000 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Она заложила основу современного этапа российско-венесуэльских отношений, выросших за четверть века в по-настоящему масштабное и многоплановое стратегическое партнерство", - подчеркнул Мелик-Багдасаров.