СБ ООН принял резолюцию о преобразовании миссии по безопасности на Гаити

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН во вторник одобрил резолюцию, которая преобразует Многонациональную миссию по поддержанию безопасности на Гаити в Силы по борьбе с бандитизмом (Gang Suppression Force, GSF), сообщает корреспондент ТАСС.

За подготовленный США и Панамой документ проголосовали 12 членов Совбеза. Россия, Китай и Пакистан воздержались от голосования. Резолюция определяет численность контингента в 5,5 тыс. человек, которые вправе проводить операции по "нейтрализации, изоляции и сдерживанию банд", а также препятствовать контрабанде оружия на остров. Мандат обновленных сил рассчитан на 12 месяцев.

Как заявил после голосования постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, по просьбе властей Гаити и соседних государств РФ решила не препятствовать принятию документа. "При этом свое мнение о том, что Совету вновь навязывают весьма опасную и плохо проработанную авантюру, мы не меняем. Подчеркнем, мы не спорим с необходимостью решительных мер международного сообщества для борьбы с преступностью в этой многострадальной стране, которая уже на протяжении нескольких лет находится в глубочайшем кризисе и просит о помощи, - указал российский дипломат. - Но, к сожалению, проталкиваемые через Совет инструменты международного содействия Гаити никак не могут похвастаться хоть сколько-нибудь устойчивыми результатами. И у нас есть основания полагать, что с очередной миссией под очередным громким именем дела будут обстоять аналогично".

По оценке Небензи, сомнения в отношении обновленной миссии возникают и в связи с обострением напряженности в Карибском море и присутствием ВМС США у берегов Венесуэлы. "У нас нет уверенности, что авторам сегодняшнего текста не придет в голову каким-нибудь "креативным" способом связать свою военную активность по якобы борьбе с наркокартелями с ситуацией в Гаити", - отметил постпред.

Гаити переживает серьезный кризис в области безопасности после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и разрушительного землетрясения. Преступники контролируют большую часть территории страны. В результате разгула бандитизма погибли не менее 8 тыс. человек. Первый контингент, направленный для оказания помощи властям в восстановлении правопорядка и борьбе с преступными группировками, прибыл в Порт-о-Пренс в середине 2024 года. В состав миссии входят представители Кении, Содружества Багамских Островов, Белиза, Гватемалы, Сальвадора и Ямайки.