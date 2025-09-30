В результате прямого попадания судно загорелось и теперь находится под угрозой затопления

ДУБАЙ, 1 октября. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за атаку на сухогруз Minervagracht. Военный представитель повстанцев заявил, что судно было атаковано крылатой ракетой, после чего загорелось и в настоящее время "находится под угрозой затопления".

"Военно-морские силы Йемена провели операцию, атаковав судно Minervagracht, владелец которого нарушил запрет на проход в порты оккупированной Палестины. Операция была проведена в Аденском заливе с использованием крылатой ракеты. В результате прямого попадания судно загорелось и теперь находится под угрозой затопления", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Сухогруз Minervagracht, следовавший под флагом Нидерландов, подвергся атаке в Аденском заливе в понедельник. Как сообщила европейская морская миссия Aspides, на следующий после нападения на борту дрейфующего судна продолжался пожар. В результате удара двое моряков получили ранения.

По данным нидерландской компании Spliethoff, являющейся оператором Minervagracht, судно шло из Джибути без груза. На его борту находились 19 членов экипажа, которые были эвакуированы после нападения. Миссия Aspides уточнила, что большинство моряков, включая одного из пострадавших, в стабильном состоянии, были перевезены на греческий и французский фрегаты. Другой член экипажа, получивший тяжелые ранения, был эвакуирован вертолетом. Все пострадавшие доставлены в Джибути.

Это первая атака хуситов на коммерческое судно с 1 сентября, когда они нанесли удар по танкеру Scarlet Ray недалеко от саудовского порта Янбу, расположенного на побережье Красного моря. В июле йеменские повстанцы потопили балкеры Magic Seas и Eternity C.