Бенс Хорват якобы купил 200 радиостанций военного образца и пытался отправить их в Россию через Латвию

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Федеральный суд столичного американского округа Колумбия приговорил Бенса Хорвата, который является гражданином Венгрии и подданным Испании, к двум с половиной годам тюремного заключения за то, что он, по версии властей США, пытался наладить поставки систем связи в Россию. Об этом говорится в заявлении Минюста США, опубликованном во вторник.

Как следует из документа, Хорват, который ранее проживал в ОАЭ, "приговорен к 31 месяцу тюремного заключения в связи с участием в сговоре с целью незаконного экспорта американских технологий в сфере радиосвязи пользователям в России без лицензии". Ведомство уточнило, что Хорват признал себя виновным 17 июня 2025 года в упомянутом сговоре. Его обязали выплатить штраф в размере $5 тыс. После завершения срока тюремного заключения он будет депортирован из США.

По версии прокуратуры, Хорват с января 2023 года обсуждал с представителями небольшой американской компании возможность организации поставок в Россию "радиостанций военного образца производства США и связанного с ними оборудования". Он якобы купил 200 таких радиостанций и пытался отправить их в Россию через Латвию. Власти США задержали этот груз.