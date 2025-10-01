The Jerusalem Post: Израиль с августа уничтожила 1 250 зданий в городе Газа

Примерно треть разрушенных сооружений классифицирована ЦАХАЛ в качестве полностью военных объектов

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила порядка 1 250 зданий в городе Газа с начала операции в августе по взятию под контроль крупнейшего населенного пункта в палестинском анклаве. При этом, как сообщила газета The Jerusalem Post, военные ликвидировали менее 200 радикалов.

Примерно треть разрушенных зданий классифицирована ЦАХАЛ в качестве полностью военных объектов, а половина - как объекты вторичного использования радикалами, например, в части из них были установлены камеры наблюдения. При наличии хотя бы одной камеры наблюдения все многоэтажное здание может быть снесено, сообщил изданию источник из ЦАХАЛ. Часть зданий не попала под четкую классификацию.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 20 августа Армия обороны Израиля приступила к операции на подступах к Газе.

16 сентября Нетаньяху заявил о начале наступательной операции в городе Газа с целью окончательного разгрома военной структуры палестинского движения ХАМАС. По сведениям армейской пресс-службы, войска контролируют около 80% территории города.