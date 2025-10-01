Мадуро: Венесуэла успешно противостоит военным угрозам со стороны США

Страна демонстрирует большую силу, стала более сплоченной и крепкой, чем когда-либо, заявил президент Боливарианской Республики

КАРАКАС, 1 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика успешно противостоит санкциям и угрозам развязывания войны со стороны США.

"Мы располагаем планом [защиты] Родины <...>, фронтами сопротивления заговорам, санкциям и угрозам многогранной войны, которую американская империя объявила Венесуэле и всему миру", - сказал Мадуро, выступая во вторник с речью в Боливарианском военном университете, которую транслировал телеканал Venezolana de Televisión. Президент подчеркнул, что республика на протяжении многих лет успешно противостоит агрессии.

"Сейчас Венесуэла демонстрирует большую силу, стала более сплоченной и крепкой, чем когда-либо. Мы сформировали мощный национальный союз", - продолжал Мадуро. Он обратил внимание на "стремительные изменения в мировой геополитике", выразив убежденность, что "планета переходит от старой эпохи колониализма и неоколониализма к новой эпохе, новой эре человечества".

В университете прошла церемония присвоения Мадуро звания почетного доктора наук в области национальной безопасности. Таким образом признана его "выдающаяся роль в качестве главнокомандующего боливарианскими вооруженными силами, которые твердо и мужественно защищают территориальную целостность страны".

5 сентября президент США Дональд Трамп заверил, что Вашингтон не ведет речь о свержении правительства в Каракасе. 2 сентября он сообщил, что американские вооруженные силы в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля. По словам Трампа, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Мадуро выразил мнение, что республика подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.