На Украине с 1 октября начнут изымать монеты номиналом 10 копеек

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) начнет с 1 октября постепенно изымать из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек.

По данным финансового регулятора, сейчас в обращении у граждан Украины находятся 4,1 млрд десятикопеечных монет, что составляет 27,4% от общего числа всех монет в стране. Отмечается, что они прекратили играть существенную роль, поэтому было принято решение прекратить их чеканку. Ожидается, что постепенное изъятие сократит расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.

Подчеркивается, что 10 копеек будут и дальше принимать для оплаты, но они будут сразу же отправляться в Нацбанк на утилизацию. Также при отсутствии необходимых копеек во время наличного расчета суммы должны будут округляться. Это правило не будет действовать для безналичных платежей.

В то же время в стране все еще в ходу 1,4 млрд монет номиналом 50 копеек, которые по-прежнему пользуются спросом.

Ранее на Украине хотели переименовать разменную монету копейку в шаг. 11 октября 2024 года Нацбанк направил председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку письмо с просьбой поддержать соответствующую инициативу. Письмо на имя Стефанчука было направлено по причине того, что НБУ имеет право предлагать изменения в законодательство, но не может самостоятельно регистрировать законопроекты. В Нацбанке информировали, что шаг был разменной монетой на территории современной Украины в XVII веке, а также в период Гражданской войны в России.