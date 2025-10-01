Французский политолог назвал ситуацию на Украине трагедией "неслыханного масштаба"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Действия Владимира Зеленского и его окружения привели к гуманитарной катастрофе для украинского народа, который потерял огромное количество молодых людей "ни за что". Такое мнение высказал в беседе с ТАСС бывший депутат Европарламента, французский политолог Эмерик Шопрад.

"Сегодня то, что произвели Зеленский и его клан, - это человеческая катастрофа неслыханного масштаба для украинского народа", - заявил он.

По словам эксперта, Украина "потеряла огромное количество молодых людей, они погибли, и все это ни за что, потому что не нужно питать иллюзий". "Россия с самого начала объявила, что, как только будут затронуты ее жизненно важные стратегические интересы, она, очевидно, не позволит себя топтать. Она уже приняла многое, пошла на многие уступки, и было очевидно, что она не примет этого", - подчеркнул Шопрад.