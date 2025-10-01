Пентагон заинтересован в присутствии патрульных самолетов в Северной Европе из-за инцидентов с беспилотниками в Дании, Польше и Норвегии

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. США разместили в Норвегии противолодочные самолеты P-8 Poseidon, сообщает журнал Newsweek.

Как отмечается, Пентагон заинтересован в присутствии патрульных самолетов в Северной Европе из-за инцидентов с беспилотниками в Дании, Польше и Норвегии, а также из-за якобы "исходящей от России угрозы подводным кабелям и трубопроводам" стран НАТО.

Boeing P-8 Poseidon является противолодочным самолетом, способным выполнять также патрульные функции. Находится на вооружении ряда стран НАТО, в том числе США. Дальность его полета составляет более 8 тыс. км. Способен нести различное противокорабельное и противолодочное вооружение.