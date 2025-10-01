Помощника главы военного ведомства Соединенных Штатов по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил, что действие отражает общий успех в борьбе против ИГ

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники, входящие в международную коалицию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сократят военное присутствие в Ираке в соответствии с имеющимся планом. Об этом говорится в опубликованном во вторник письменном заявлении помощника главы военного ведомства США по связям с общественностью Шона Парнелла.

Как он отметил, "США и партнеры по коалиции уменьшат свою военную миссию в Ираке согласно указаниям [американского] президента и в соответствии с решением" двусторонней военной комиссии. По словам Парнелла, сокращение военного присутствия США и их союзников в Ираке "отражает общий успех в борьбе против ИГ" и переход к формату двустороннего сотрудничества с Ираком в сфере безопасности на основании достигнутых ранее договоренностей.

Парнелл заверил, что вашингтонская администрация "продолжит тесную координацию с правительством Ирака и членами коалиции для обеспечения ответственного перехода" к двустороннему сотрудничеству с Багдадом.

18 сентября премьер-министр Мухаммед ас-Судани заявил, что власти Ирака в состоянии обеспечивать стабильность и защищать его территорию без помощи западной коалиции под эгидой Соединенных Штатов. По его словам, у США "не осталось причин" держать воинский контингент в республике, поскольку активная фаза борьбы с ИГ завершена.

В 2014 году Вашингтон создал коалицию для борьбы с ИГ в Ираке и Сирии и начал операцию "Непоколебимая решимость". В июле 2025 года ас-Судани заявил, что международная коалиция выполнит задачи и завершит свою миссию в сентябре 2026 года. Глава правительства отметил, что иракские власти ведут переговоры с членами коалиции для "перехода к двусторонним отношениям в сфере безопасности". 5 января 2020 года парламент принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных сил из Ирака. В марте 2021 года иракские власти заявили, что численность американских войск в республике не превышает 2,5 тыс. человек. 22 декабря 2021 года Генштаб ВС Ирака сообщил, что коалиция завершила вывод своих частей с территории страны, но сохранила присутствие на уровне военных советников.