Французский политолог, бывший депутат Европарламента отметил экономический и "нормативный" упадок Европы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Европейские страны переживают неоспоримый упадок по сравнению с другими цивилизациями в демографической, экономической и "нормативной" сферах. Об этом в беседе с ТАСС заявил французский политолог, бывший депутат Европарламента Эмерик Шопрад.

"Первый элемент, и то, что я скажу, относится не только к французам, но и к европейцам в целом, - это то, что в сегодняшнем мире, по сравнению с миром 50-летней давности, наблюдается неоспоримый упадок мощи европейцев по отношению к другим цивилизациям и национальным государствам. Разумеется, демографический упадок. Европейская демография становится все хуже по сравнению с азиатской и африканской", - сказал он.

Вторым фактором Шопрад назвал относительный экономический упадок, так как "Китай, Индия, Россия и многие другие страны сильно развились экономически". "И я бы сказал, что есть и третий, который я бы назвал "нормативным" упадком. То есть там, где Европа долгое время верила, что она будет эталоном, производящим нормы для остального мира во многих областях, начиная с прав человека и демократии, сегодня это больше не работает. Мир и цивилизации скорее склонны развивать свои собственные модели, основанные на их исторической цивилизации, собственных стандартах и нормах", - заключил эксперт.