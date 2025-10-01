Навроцкий: одного заявления Зеленского мало для закрытия Балтийского моря

Такие решения не принимаются на основе слов Владимира Зеленского, заявил президент Польши

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Невозможно закрыть для прохода российских танкеров Балтийское море лишь на основании заявлений Владимира Зеленского о том, что с них якобы "запускают дроны по странам Европы". Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet сообщил президент Польши Кароль Навроцкий.

"Мы ожидаем анализа от наших военных. Такие решения не принимаются на основе слов президента Зеленского, поскольку это повлечет за собой конкретные социальные и экономические последствия", - отметил Навроцкий. 28 сентября Зеленский в вечернем обращении к украинцам заявил, не приведя тому никаких доказательств, что Россия якобы оснащает нефтяные танкеры в Балтийском море установками с беспилотниками для их запуска по европейским странам. Ранее в Дании сообщали о появлении неопознанных БПЛА в воздушном пространстве страны.