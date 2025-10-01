Asharq News: на консультациях по Газе план Трампа могут скорректировать

Стороны, участвующие в переговорах в Дохе, "не исключают внесения поправок в американский план"

КАИР, 1 октября. /ТАСС/. План по урегулированию ситуации в Газе, предложенный президентом США Дональдом Трампом, может быть скорректирован на консультациях, которые проходят в Дохе между представителями радикального движения ХАМАС, Катара, Египта и Турции. Об этом сообщил телеканал Asharq News.

По его информации, стороны, участвующие в переговорах по Газе в катарской столице, "не исключают внесения поправок в американский план".

Ранее генеральный секретарь радикального палестинского движения "Исламский джихад" Зияд ан-Наххаля заявил, что реализация плана президента США о прекращении огня в секторе Газа приведет к продолжению агрессии против палестинцев и негативно скажется на всем регионе. По его убеждению, "то, о чем Трамп и [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху объявили на своей последней пресс-конференции, - это соглашение сугубо между США и Израилем". Ан-Наххаля подчеркнул, что палестинцы готовы принять план по прекращению войны в Газе, который учитывает их [палестинцев] основополагающие принципы. Среди главных условий палестинцев - воплощение принципа создания двух независимых государств - еврейского и палестинского.

Как указывала газета The Wall Street Journal (WSJ), при разработке плана Трампа израильская сторона внесла несколько правок, наиболее заметной из которых является вопрос государственности. В тексте плана указывается возможность создания независимого палестинского государства, однако в нем отсутствует упоминание о двухгосударственном решении. Отмечается, что без четкой перспективы решения палестино-израильского конфликта на основе двух государств вероятность того, что Саудовская Аравия и другие арабские страны будут финансировать план американского лидера, довольно мала.

Белый дом обнародовал 29 сентября "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Американское правительство утверждает, что данная инициатива не направлена на аннексию или оккупацию Газы Израилем и принудительное переселение жителей анклава. Кроме того, в плане прямо провозглашается, что ХАМАС не вернется к власти в секторе Газа. Израиль объявил, что согласен с планом. Трамп 30 сентября сообщил, что США готовы дать ХАМАС три-четыре дня на рассмотрение предложений.