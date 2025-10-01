Bloomberg назвал европейский проект "стены дронов" пиар-акцией

По данным агентства, одна из серьезных проблем на пути его осуществления - трудности в координации и увязке существующих национальных и региональных инициатив

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © Omar Havana/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Объявленные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен неотложные меры по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы - пиар-акция на фоне призывов к контрмерам в борьбе с беспилотниками при отсутствии в ЕС системы ПВО. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, сложность подобного проекта и необходимость финансирования задержат его реализацию на долгие годы. Одна из серьезных проблем на пути его осуществления - трудности "в координации и увязке существующих национальных и региональных инициатив, а также риск сопутствующего ущерба" из-за высокой плотности полетов пассажирских и грузовых самолетов в европейском воздушном пространстве.

Как отметил один из источников, в данном случае речь идет о пиар-акции, "скрывающей сложную реальность". По словам других экспертов, знакомых с ситуаций, главная цель ЕС - определить, кто будет отвечать за координацию и как увязать и синхронизировать существующие национальные и региональные инициативы, чтобы выйти за рамки национальных ресурсов.

Ажиотаж вокруг беспилотников рискует затмить, как указывает агентство, более общую проблему. Европа не имеет надлежащей противовоздушной и противоракетной обороны и практически полностью полагается на США в вопросах ПВО дальнего радиуса действия в то время, когда президент США Дональд Трамп подталкивает континент к большей самостоятельности.

Главная проблема, признанная многими в ЕС и НАТО, заключается в том, что институтам и медленно набирающей обороты оборонной промышленности сообщества трудно угнаться за ускоряющимся развитием технологий беспилотников, говорится в публикации.

Проект "стены дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.