Дания намерена обсудить на саммите ЕС ускорение перевооружения Европы

Премьер-министр страны Метте Фредериксен отметила, что у Евросоюза "заканчивается время" на то, чтобы защитить себя

СТОКГОЛЬМ, 1 октября. /ТАСС/. Одной из ключевых тем на неформальном саммите ЕС в Копенгагене станет ускорение перевооружения Европы. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

"Крайне важно, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность за свою безопасность. Европа должна быть способна защитить себя. Для этого требуются сила, политическая воля и сотрудничество в ЕС", - отметила она, продолжив, что "для этого необходимо", чтобы страны сообщества "перешли от слов к делу и увеличили военную и финансовую поддержку Украины". "Моя цель - сделать сегодня еще один шаг в правильном направлении и продемонстрировать готовность Европы отстаивать нашу общую безопасность", - заявила Фредериксен.

В комментарии британской газете Financial Times премьер на фоне инцидентов с беспилотниками в некоторых европейских странах указала, что Европа столкнулась с трудностями, которых не было с конца Второй мировой войны. "Сейчас мы сталкиваемся с самой сложной ситуацией в Европе с конца Второй мировой войны. <...> Наша безопасность и, конечно, наша свобода под угрозой", - заявила премьер.

По ее мнению, у Евросоюза "заканчивается время" на то, чтобы защитить себя. Премьер также сообщила, что одной из тем для обсуждения на встрече станет проект "стены дронов" для защиты восточной границы сообщества от БПЛА.

Официальных решений на саммите принято не будет. Однако он будет важен для разработки дорожной карты перевооружения Европы к 2030 году в преддверии заседания Европейского совета, которое состоится в конце октября. Газета Politico ранее указала, что три главных вопроса, которые будут обсуждаться на саммите, - это использование замороженных российских активов для предоставления Украине "репарационных кредитов", возможность голосования квалифицированным большинством за расширение ЕС, а также 19-й пакет антироссийских санкций. Отмечается, что по всем этим вопросам у лидеров европейских государств нет выверенной позиции.

В четверг в Дании, которая председательствует в ЕС в июле - декабре 2025 года, пройдет заседание Европейского политического сообщества.