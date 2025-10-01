Politico: ЕС и MERCOSUR могут заключить соглашение 5 декабря в Бразилии

Отмечается, что послы стран сообщества могут обсудить соглашение 3 декабря

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность подписать соглашение между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) 5 декабря в Бразилии. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

"Подписание соглашения 5 декабря в Бразилии было бы очень логичным и своевременным шагом", - заявил неназванный чиновник ЕС.

Отмечается, что послы стран сообщества могут обсудить соглашение 3 декабря. Ожидается, что подписание состоится во время встречи представителей ЕС и глав южноамериканских стран в декабре. Чиновник подчеркнул, что это предварительный план, и сроки могут измениться.

5 декабря 2024 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Латинскую Америку, и заявила, что "финишная черта" в переговорах между ЕС и MERCOSUR уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.