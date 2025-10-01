Мерц рассказал о состоянии госпитализированного главы Минтранса ФРГ

Оно стабильное, Патрик Шнидер находится дома, сообщил канцлер Германии

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Состояние министра транспорта Германии Патрика Шнидера, который во вторник потерял сознание во время заседания правительства ФРГ в Берлине и был экстренно доставлен в больницу, стабильное, он находится дома. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц перед началом заседания кабинета министров в Берлине.

"Он дома, его состояние стабильно, однако ему еще нужно немного поправиться. Все хорошо", - приводит слова канцлера агентство DPA.

30 сентября официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Шнидер потерял сознание за столом переговоров во время выездного заседания правительства ФРГ в берлинской вилле Борзиг-Рейервердер. В целях безопасности он был доставлен в госпиталь Бундесвера для прохождения медицинского обследования. Как писала газета Bild, причиной госпитализации стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.