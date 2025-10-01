Евродепутат создал петицию о запрете ношения хиджаба в здании Европарламента

В документе отмечается, что "с практической точки зрения одежда, закрывающая голову и шею, затрудняет досмотр и идентификацию, создавая определенные риски, которых можно избежать"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Евродепутат правой группы "Европейские консерваторы и реформисты" Чарли Веймерс создал петицию о запрете ношения хиджаба, никаба и других мусульманских головных уборов в стенах Европарламента. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на петицию.

"Запрет на ношение хиджаба укрепит беспристрастность, равенство и универсальность государственной службы в рамках [Европейского] союза, станет мощным сигналом поддержки расширения прав и возможностей всех женщин <...> и гарантирует, что Европейский парламент служит нейтральным примером для государств-членов, гражданского общества и других международных организаций", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что "с практической точки зрения одежда, закрывающая голову и шею, затрудняет досмотр и идентификацию, создавая определенные риски, которых можно избежать".

Ряд других депутатов ЕП, особенно от левых партий, выразили несогласие с этой инициативой, которая, по их мнению, "разобщает людей" и отвлекает общественность от реальных проблем. Другие назвали это "посягательством на свободу вероисповедания".

Сам Веймерс в комментарии изданию подчеркнул, что это "индивидуальная инициатива", но он надеется, что она получит "широкую поддержку". После сбора подписей под петицией депутат планирует направить ее председателю ЕП Роберте Метсоле.