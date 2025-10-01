"Запад лишил Молдавию возможности решать свою судьбу". Медведчук о выборах

Республику стремятся втянуть в конфликт с Россией, как Украину, заявил глава движения "Другая Украина"

Редакция сайта ТАСС

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Итоги выборов в Молдавии продемонстрировали, что Запад лишил ее народ возможности решать свою судьбу самостоятельно и стремится втянуть республику в конфликт с Россией, как Украину. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"В том, что выборы в Молдавии фальсифицируют, не сомневался никто. Как видим, молдавский народ не просто лишают права решать свою судьбу самостоятельно, но и втягивают в украинский конфликт. В свое время у украинского народа никто не спросил, хочет ли он западных хозяев, быть нищим и быть втянутым в войну с Россией, теперь под ликование европейских политиков подобное делают с молдавским народом. Ведь украинцам тоже внушали, что победа над Россией есть смысл их существования, теперь к этой истерии хотят присовокупить молдаван. И у них, как у украинцев, не будет выбора не воевать. Ведь смысл множества речей европейских политиков, направленных к украинцам, можно расшифровать как: "Если выбрали Европу, то теперь пойдите за нее и умрите", - написал политик в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Медведчук добавил, что в стране, находящейся под влиянием Запада, демократическая смена власти невозможна, так как выступающих против западной политики лидеров будут всячески подавлять.

"Мы подходим к главному уроку, который нам дали молдавские выборы. Он заключается в том, что если страна попала под влияние коллективного Запада, то выиграть выборы там незападной политической силе невозможно в принципе. Ни прозападная администрация, ни их кураторы и хозяева не остановятся ни перед чем, чтобы удержать власть, даже если подавляющее количество избирателей против губительного курса страны. Политических лидеров оппозиции будут убивать, сажать в тюрьмы, изгонять из страны, лишать гражданства, права голоса, запугивать избирателей и фальсифицировать выборы, все это, разумеется, будет подано как "победа демократии", ради которой все средства хороши", - резюмировал он.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. По предварительным данным Центризбиркома страны, правящая Партия действия и солидарности сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок - 26 мандатов, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по 6. Однако окончательные результаты предстоит озвучить ЦИК. Блок "Победа" не был допущен к выборам. Оппозиция уже заявила о несогласии с итогами голосования и планах обжаловать результаты в связи с многочисленными нарушениями прав избирателей, при этом власти Молдавии посчитали их незначительными.