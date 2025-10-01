Глава Евросовета назвал невыносимыми действия Нетаньяху в Газе

Антониу Кошта отметил, что ЕС поддерживает усилия, способствующие урегулированию конфликта

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан "невыносимы".

"Гуманитарная ситуация в Газе непозволительна", - сказал глава Евросовета в интервью испанской газете El País. В этой связи он добавил, что ЕС поддерживает усилия, способствующие урегулированию конфликта. "Израильский и палестинский народы заслуживают жить вместе в мире, без насилия и терроризма, - добавил он. - Путь труден, но теперь появилась конкретная надежда на мир".

"То, что делает Нетаньяху с Газой и Западным берегом, невыносимо", - подчеркнул Кошта.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 20 августа Армия обороны Израиля приступила к операции на подступах к Газе.

16 сентября Нетаньяху заявил о начале наступательной операции в городе Газа с целью окончательного разгрома военной структуры палестинского движения ХАМАС. По сведениям армейской пресс-службы, войска контролируют около 80% территории города.