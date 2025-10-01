ХАМАС не сможет согласиться с двумя пунктами плана Трампа по Газе

По словам представителя радикального движения, речь идет о разоружении военизированных формирований и предложении о размещении иностранных войск на территории палестинского анклава

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 1 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС, вероятно, не сможет согласиться с планом президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, так как не приемлет как минимум два пункта из предложений американского лидера. Такое мнение высказал представитель радикального движения.

"План Трампа отвечает интересам Израиля и игнорирует потребности палестинского народа", - считает представитель ХАМАС, слова которого привел иорданский новостной портал Roya news. По его убеждению, ХАМАС не согласится как минимум с двумя положениями, выдвинутых Трампом. Во-первых, это касается разоружения военизированных формирований ХАМАС и, во-вторых, предложения о размещении иностранных войск на территории палестинского анклава. По словам представителя ХАМАС, ввод иностранных войск в сектор движение "рассматривает как новую форму оккупации [Газы]".

Ранее сообщалось, что план по урегулированию ситуации в Газе, предложенный Трампом, может быть скорректирован на консультациях, которые проходят в Дохе между представителями ХАМАС, Катара, Египта и Турции. Как указал телеканал Asharq News, стороны, участвующие в переговорах по Газе в катарской столице, "не исключают внесения поправок в американский план". Однако о том, поправки по каким именно пунктам могут быть внесены в план Трампа участниками консультаций в Дохе, информации пока не имеется.

Белый дом обнародовал 29 сентября "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Американское правительство утверждает, что данная инициатива не направлена на аннексию или оккупацию Газы Израилем и принудительное переселение жителей анклава. Кроме того, в плане прямо провозглашается, что ХАМАС не вернется к власти в секторе Газа. Израиль объявил, что согласен с планом. Трамп 30 сентября сообщил, что США готовы дать ХАМАС три-четыре дня на рассмотрение предложений.