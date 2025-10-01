Глава МИД Белоруссии сравнил ситуацию в мире с баскетболом

По словам Максима Рыженкова, на одной стороне площадки играют очень грамотные и матерые игроки - Европейский союз,а на другой стороне поля молодая и очень креативная команда от новых центров силы

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сравнил складывающуюся ситуацию в мире с игрой в баскетбол, в которой молодая команда глобального большинства обыграет матерую команду Запада.

По словам главы ведомства, которые приводит агентство БелТА, на одной стороне площадки играют очень грамотные и матерые игроки - Европейский союз. "Они долгие годы накапливали победные очки. Но сегодня одни из них устали, другие уже еле передвигаются по площадке в силу каких-то внутренних противоречий, а третьи и вовсе не передвигаются на этой площадке, потому что считают, что уже накопили достаточно очков, чтобы выиграть партию", - указал он.

Министр отметил, что на другой стороне поля молодая и очень креативная команда от новых центров силы. "Начиная с Китая, Индии и до Африки и Латинской Америки, которые уже научились играть синхронно, быстро передавать пасы. Да, они еще не такие матерые. Да, они иногда, может быть, сомневаются в каких-то шагах. Еще у них, может быть, степень координации не такая высокая, как здесь, но они молодые. Они подготовленные, у них мускулы растут в отличие от тех, которые с другой стороны. И они в последнее время очков больше забивают, чем забивают те. К чему придем к концу партии? Я все-таки ставлю на молодую команду глобального большинства", - образно выразился Рыженков.

Он также подчеркнул, что глобальное большинство строит современный мир, и Белоруссия - часть этого большинства.