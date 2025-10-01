МИД Белоруссии: Запад проиграет, если не встроится в архитектуру нового мира

По словам министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова, мировые лидеры должны отбросить свои частные интересы

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Западные страны ждет поражение, если они не сумеют встроиться в архитектуру нового мирового порядка. Такое мнение выразил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

Глава ведомства напомнил, как в свое время европейские страны проводили в Африке колониальную политику, отнимали ресурсы, аргументируя это тем, что континент ввиду низкого развития не вправе распоряжаться своими богатствами. То есть европейцы считали, что вправе прийти в Африку и забрать все, что они хотят, пояснил Рыженков.

"Сегодня фактически то же самое, только другими способами. Новое большинство другое. И если Запад не найдет возможности встроиться в эту архитектуру формирующегося мира с усилением роли глобального большинства, Запад ждет поражение", - цитирует его агентство БелТА.

Рыженков выразил убеждение, что мировые лидеры должны отбросить свои частные интересы. Он напомнил, как во время выступления в ООН президент США Дональд Трамп раскритиковал климатическую повестку Европейского союза. После этого выступления европейцев сразу "скукожились".

"Надо смотреть очень комплексно на весь объем взаимосвязанных вопросов, от которых зависит судьба человечества. Прежде всего это обращение к странам - членам Евросоюза. Им надо попытаться отказаться от своей все еще проскальзывающей теории своего превосходства: "Мы лучше всех знаем, мы лучше всех умеем, вы должны делать, как мы. У вас демократия должна быть вот такая, у вас экономика должна быть такая. Зеленая повестка у вас должна быть такая". Фактически происходит что: попытка навязывания всему миру того, чего хочет вот этот клочок земли, Европейский союз ведь совсем небольшой", - констатировал министр.