НАТО работает над координацией политики в сфере патрулирования воздушного пространства

Этот вопрос обсуждался на заседании Военного комитета альянса на уровне начальников генштабов, которое проходило в Риге с 26 по 27 сентября, отмечает портал Defense One

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Лидеры стран НАТО в течение прошедшей недели обсуждали переход к единой политике в области контроля над воздушным пространством альянса. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на высокопоставленного военного.

По его словам, их задача - добиться "согласованности и синхронизации всех мероприятий по патрулированию воздушного пространства".

По информации портала, этот вопрос обсуждался на заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, которое проходило в Риге с 26 по 27 сентября.