В Польше открыли тренировочный лагерь для украинских военных

По словам польского министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, там могут проходить обучение около 1 200 военнослужащих одновременно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тренировочный лагерь для украинских военных Camp Jomsborg открылся на территории учебно-тренировочного центра сухопутных войск ВС Польши в городе Нова-Демба в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке страны.

В церемонии открытия лагеря приняли участие министры обороны Польши, Норвегии (по ее инициативе был построен лагерь) и Эстонии Владислав Косиняк-Камыш, Торе Сандвик и Ханно Певкур. По словам Косиняк-Камыша, в лагере могут проходить обучение около 1 200 военных одновременно.

По данным Минобороны республики, с 2022 года в Польше были обучены более 32 тыс. украинских военных.