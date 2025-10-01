Минобороны Польши: первые польские военные спутники отправят на орбиту в ноябре

Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что они помогут получать четкое монохромное изображение независимо от погодных условий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Первые польские военные спутники будут запущены на орбиту в ноябре 2025 года. Об этом сообщил в эфире телеканала TVN24 глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

По словам министра, три спутника, закупленные в мае у польско-финской компании ICEYE, будут отправлены на орбиту с мыса Канаверал в штате Флорида. Как отметил Косиняк-Камыш, спутники помогут получать четкое монохромное изображение независимо от погодных условий.

В настоящее время у Польши нет ни одного военного спутника.