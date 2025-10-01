Таубер: ЦИК Молдавии не может подтвердить заявленные данные по итогам выборов

Политик напомнила, что оппозиционный внефракционный политический блок "Победа", в который она входит, не был допущен к участию в выборах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Центризбирком Молдавии до сих пор не опубликовал итоговые протоколы по голосованию на состоявшихся 28 сентября парламентских выборах, потому что не может документально подтвердить заявленные цифры. Об этом заявила оппозиционный депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

"Результаты были нарисованы. Это не настоящие цифры. Мы понимаем, что официальный протокол по голосованию до сих пор не опубликован, потому что они не могут сделать это. На сайте ЦИК они нарисовали результаты по регионам, но у них нет реальных данных, и теперь они не могут доказать эти результаты", - сказала она в эфире телеканала RT.

Таубер напомнила, что оппозиционный внефракционный политический блок "Победа", в который она входит, не был допущен к участию в выборах. "Должны быть проведены новые честные выборы. Выборы 28 сентября не отражают волю нашего народа", - подчеркнула она.

В отношении партий, входящих в блок "Победа", была начата процедура роспуска. С инициативой запрета выступили министерство юстиции, Центризбирком и Служба информации и безопасности.

О фальсификациях на прошедших выборах заявило другое объединение - Патриотический блок, сформированный вокруг Партии социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок получает 26 мандатов, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8, Наша партия и партия "Демократия дома" - по 6. Однако окончательные результаты предстоит представить ЦИК.