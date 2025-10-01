Минздрав Газы заявил о гибели от голода свыше 150 детей

В общей сложности от недоедания умерли уже 455 жителей сектора, 2 из них, в том числе ребенок, - только за последние сутки

КАИР, 1 октября. /ТАСС/. Число палестинских детей, умерших за последнее время от голода в секторе Газа, достигло 151. Такие данные опубликовало в своем Telegram-канале министерство здравоохранения анклава.

Согласно сведениям ведомства, в общей сложности от недоедания умерли уже 455 жителей сектора, 2 из них, в том числе ребенок, - только за последние сутки.

22 августа эксперты поддерживаемого ООН механизма по мониторингу за продовольственной безопасностью - Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC) - впервые официально охарактеризовали ситуацию в провинции Газа на севере палестинского анклава как голод. В тот же день в канцелярии главы правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль "не морит голодом", а "предотвращает голод" в Газе. В канцелярии указали, что палестинское движение ХАМАС "систематически ворует гуманитарную помощь и превращает ее в оружие войны", тогда как Израиль справился с проблемой перебоев в поставках, сбрасывая помощь с воздуха, а также доставляя гуманитарные грузы морскими путями и безопасными маршрутами.

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ольга Черевко 26 августа назвала ситуацию с голодом в секторе Газа полностью рукотворной и заверила, что ее можно было предотвратить.