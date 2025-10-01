Орбан назвал боем в клетке саммит ЕС в Дании из-за противоречий по членству Украины

Венгерский премьер-министр напомнил о призыве шведского премьера Ульфа Кристерссона усилить давление на Венгрию, чтобы ускорить принятие Украины в ЕС

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 1 октября. /ТАСС/. Венгрию ждет "бой в клетке" из-за противоречий по вопросу вступления Украины в ЕС, который лидеры европейских стран намерены обсудить на саммите в Копенгагене. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Сегодня направляемся в Копенгаген. Мы должны быть начеку. Впереди опасный саммит ЕС. Это будет бой в клетке", - привел слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в X.

Орбан напомнил о призыве шведского премьера Ульфа Кристерссона усилить давление на Венгрию, чтобы ускорить принятие Украины в ЕС, и привел слова председателя Евросовета Антониу Кошты о том, "Европа находится в состоянии войны", а также высказывание премьер-министра Польши Дональда Туска об украинском конфликте как о войне всего Запада. Все три высказывания Орбан назвал "зловещими признаками".

"Европа семимильными шагами движется в сторону войны. Позиция Венгрии состоит в том, что война по соседству с нами - не наша война. Европейского единства по вопросу членства Украины в ЕС нет, и без нас его быть не может. Венгерские деньги не будут отправлены на Украину. Пока в Венгрии у власти национальное правительство, точно нет!" - заключил Орбан.

Венгрия и вступление Украины в ЕС

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество.

В тот день в Венгрии были опубликованы результаты референдума, в котором приняли участие более 2 млн человек. Из них 95% высказались против поспешного приема Украины в Евросоюз. Орбан заверил, что будет руководствоваться мнением венгерских граждан в ходе консультаций со своими европейскими коллегами.

30 августа глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Венгрия не позволит ЕС открыть основные главы переговоров с Украиной о вступлении, чтобы не допустить ее поспешного присоединения к сообществу. Министр рассказал, что на совещании с коллегами из стран Евросоюза в Копенгагене на него вновь было оказано сильное давление для того, чтобы Будапешт согласился на ускоренный прием Киева в ЕС.

Позднее стало известно, что Европейский союз готовится начать техническую работу по продвижению процесса вступления Украины и Молдавии в сообщество, несмотря на позицию Венгрии. По данным газеты Financial Times, Еврокомиссия предложила скорректировать свои правила, чтобы обойти вето Орбана, начав техническую работу в нескольких тематических группах даже при отсутствии официального решения о начале переговоров. Этот вопрос планируют обсуждать на саммите в Копенгагене 1 октября.