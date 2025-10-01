В Дании признали невозможность полностью защититься от БПЛА

По словам премьер-министра Метте Фредериксен, придется смириться с тем, что "дроны могут летать над нашими границами"

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство не может полностью защитить себя от беспилотников.

"Нам необходимо обсудить общие инвестиции в средства борьбы с беспилотниками и разработку БПЛА. Нам, как и Украине, явно есть в чем совершенствоваться, - отметила она по прибытии на неофициальный саммит ЕС в Копенгагене. - Но какими бы опытными мы ни стали, нам придется смириться с тем, что дроны могут летать над нашими границами. Когда кто-то говорит, что можно полностью исключить гибридную войну, это просто неправда".

В связи с проведением саммита ЕС воздушное пространство королевства закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. Ранее в Дании сообщалось о неопознанных дронах у военных объектов, в том числе у авиабазы Каруп и у авиабазы Скридструп и казарм в Хольстебро, над несколькими гражданскими аэропортами.

Как сообщалось ранее, США, Великобритания, Финляндия и Польша направили Дании средства борьбы с БПЛА, Германия - около 40 военнослужащих для мониторинга, обнаружения и защиты Копенгагена от дронов, Франция - военный вертолет Fennec и группу из 35 специалистов. Швеция одолжила систему по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (Counter UAS), несколько радаров, мотополицейских и служебных собак, Норвегия - полицейских, НАТО - средства борьбы с беспилотниками.