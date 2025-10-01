Два молдавских депутата от ПДС заявили, что будут работать как независимые

Дину Плынгэу отметил, что при этом будет сотрудничать с коллегами из Партии действия и солидарности

КИШИНЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Фракция правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) в будущем парламенте сократится на двух депутатов. Прошедшие по ее спискам кандидаты Дину Плынгэу и Стела Макарь заявили, что будут работать как независимые парламентарии.

"И я, и госпожа Макарь не являемся членами ПДС. Мы будем работать как независимые депутаты, но при этом будем сотрудничать с коллегами из ПДС для утверждения правительства и ради того, чтобы новая власть была более прозрачной, качественной, инклюзивной и устойчивой", - написал Плынгэу. Он ранее возглавлял Партию "Платформа достоинства и правды", которая отказалась участвовать в выборах после того, как правящая партия включила двух членов этого формирования в свой список.

Из 104 кандидатов, включенных в избирательный список ПДС, 84 являются членами самой партии, остальные места были предоставлены известным артистам, спортсменам, представителям неправительственных организаций и других партий.

По итогам прошедших 28 сентября парламентских выборов правящая партия получила 50,2 % голосов, сохранив большинство мест в парламенте. Оппозиция, включая выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, - 49,8%. При этом против правящей партии проголосовало большинство населения внутри страны, где победила оппозиция, которая заявила о фальсификации выборов на зарубежных участках и намерена оспорить итоги выборов в суде.