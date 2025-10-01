ЕК выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €4 млрд

Он стал девятым в рамках программы исключительной макрофинансовой помощи

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) выделила Украине новый транш в размере €4 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

"Европейская комиссия выделила Украине девятый транш в рамках программы исключительной макрофинансовой помощи на сумму €4 млрд", - отмечается в документе.

Отмечается, что эта сумма выделена из доходов от замороженных российских активов. Согласно заявлению ЕК, деньги направлены на поддержку оборонного сектора, из них €2 млрд будут направлены на сферу беспилотников.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке депозитария Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, в частности, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Москва намерена организовать юридическое преследование причастных к этому.