МККК приостанавливает операции в городе Газа на фоне эскалации боевых действий

В организации напомнили, что работают в городе "уже несколько десятилетий", и заявили о намерении "вернуться туда, как только позволят условия"

ЖЕНЕВА, 1 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) был вынужден временно приостановить работу своего офиса в городе Газа и перевести сотрудников в офисы на юге Газы. Ранее об аналогичных мерах заявили в гуманитарной организации "Врачи без границ".

"МККК продолжит оказывать поддержку гражданскому населению города Газа, насколько это позволяют обстоятельства, из наших офисов в Дейр-эль-Балахе [в центральной части] и Рафахе [на юге анклава], которые продолжают работать в полном объеме", - подчеркивается в пресс-релизе МККК. В организации напомнили, что работают в Газе "уже несколько десятилетий", и заявили о намерении "вернуться туда, как только позволят условия".

26 сентября "Врачи без границ" заявили о "неприемлемом уровне риска" для своих сотрудников в городе на фоне продолжающихся авиаударов Израиля и опасной близости израильских танков к медицинским учреждениям организации. В связи с этим у организации "не осталось другого выбора, кроме как приостановить" свою деятельность в городе Газа.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что армия начала запланированное масштабное наземное наступление на столицу палестинского анклава. Его целью заявлены установление полного контроля над городом и разгром остающихся там вооруженных отрядов радикального палестинского движения ХАМАС.