Меру: решения о конкретных шагах по активам РФ могут принять не раньше конца октября

Некоторые активы размещены и хранятся в Euroclear, напомнил канцлер Германии

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на неформальной встрече глав государств и правительств ЕС, которая проходит в среду в Копенгагене, решение по замороженным российским активам принято не будет, более конкретные меры при необходимости будут приняты не раньше конца октября.

"Есть активы из России, размещенные и хранящиеся в Euroclear. Я внес предложение по этому вопросу, и мы обсудим его сегодня днем в неформальной обстановке, поскольку этот совет является неформальным; решения принято не будет. Однако я также еще раз настаиваю на том, чтобы Европейский союз, Европейская комиссия, взяли на себя ответственность за сокращение бюрократии", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине. Он добавил, что предложения по этому вопросу поступили от различных государств - членов ЕС.

"Я также внесу одно или два предложения по этому вопросу. Но изначально это процесс консультаций на уровне глав государств и правительств", - пояснил канцлер ФРГ. В конце октября в Брюсселе, как подчеркнул он, состоится официальное двухдневное заседание совета, "на котором при необходимости будут приняты более конкретные меры".

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. Ранее Мерц в статье в британской газете Financial Times заявил, что Берлин поддерживает выдачу Украине кредита за счет активов РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.