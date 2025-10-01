Орбан: членство Украины в ЕС сейчас будет означать войну в Европе

Деньги из Евросоюза пойдут в Киев, считает премьер-министр Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

СТОКГОЛЬМ, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против членства Украины в ЕС, подчеркнув, что это будет означать войну в Европе.

"Никакого членства [Украины в ЕС]. Потому что членство в первую очередь будет означать, что война придет в Европейский союз. Во-вторых, деньги из ЕС пойдут на Украину", - сказал он по прибытии на неформальный саммит ЕС в Копенгагене.

Орбан также подчеркнул, что решение выступать против присоединения Украины к ЕС не является его личным, оно принадлежит "венгерскому народу", так как Венгрия является "демократической страной". Он добавил, что ассоциация Украины с ЕС допустима, но "членство - это слишком".

Позиция Венгрии

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество.

В тот день в Венгрии были опубликованы результаты референдума, в котором приняли участие более 2 млн человек. Из них 95% высказались против поспешного приема Украины в Евросоюз. Орбан заверил, что будет руководствоваться мнением венгерских граждан в ходе консультаций со своими европейскими коллегами.

30 августа глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Венгрия не позволит ЕС открыть основные главы переговоров с Украиной о вступлении, чтобы не допустить ее поспешного присоединения к сообществу. Министр рассказал, что на совещании с коллегами из стран Евросоюза в Копенгагене на него вновь было оказано сильное давление для того, чтобы Будапешт согласился на ускоренный прием Киева в ЕС.