Посольство США в России не намерено обновлять сайт из-за шатдауна

Федеральное правительство Соединенных Штатов ранее частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Посольство Соединенных Штатов в России сообщило, что обновления сайта будут ограничены из-за шатдауна. Об этом говорится на сайте посольства.

"В связи с прекращением ассигнований обновления веб-сайта будут ограничены до полного возобновления работы", - указали в дипмиссии.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь на среду (07:00 мск) из-за отсутствия финансирования. Так называемый шатдаун произошел из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по некоторым статьям расходов.