"Опендатабот": с 2022 года на Украине пропало почти 500 тыс. единиц оружия

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Почти полмиллиона единиц огнестрельного оружия потеряно на Украине с февраля 2022 года. Об этом сообщает со ссылкой на данные МВД Украины сервис "Опендатабот", специализирующийся на мониторинге государственных реестров страны.

"На Украине [с февраля 2022 года] потеряно или похищено более 491 тыс. единиц оружия, за последний год этот показатель вырос почти вдвое, - отмечает сервис. - Если в сентябре 2024 года фиксировалось 270,9 тыс. случаев, то к сентябрю 2025-го этот показатель достиг почти полумиллиона".

Чаще всего, информирует "Опендатабот", исчезают автоматы: более 149 тыс. единиц, в том числе более 99 тыс. АК-74. Пистолеты боевые и под резиновую пулю суммарно составляют примерно четверть всех случаев потерь и хищений.

Наибольшие объемы потерянного оружия зафиксированы как в прифронтовых районах, так и в глубоком тылу. "Лидерами по количеству пропавшего оружия числятся Киев - 78,5 тыс. единиц, подконтрольная Украине часть Донбасса - 72,2 тыс., Николаевская и Киевская области - по 50,1 тыс., подконтрольная Украине часть Запорожской области - 36,9 тыс.", - говорится в сообщении.

В конце 2024 года замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко сообщал, что Нацполиция зарегистрировала 1,4 млн единиц огнестрельного оружия, которое находится на руках у населения. Одновременно, говоря о незаконном обороте оружия, замминистра признал, что с начала 2022 года число преступлений в этой сфере увеличилось в восемь раз, а количество незарегистрированного оружия на руках у населения может составлять от 2 до 5 млн единиц.