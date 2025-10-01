Фицо не вылетел на саммит ЕС в Копенгаген из-за проблем со здоровьем
11:29
обновлено 11:40
БРАТИСЛАВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший более года назад покушение, из-за проблем со здоровьем не смог вылететь в Копенгаген для участия в неформальной встрече глав государств и правительств стран Евросоюза. Об этом сообщил журналистам представитель аппарата правительства республики Александер Ковач.
"Председатель правительства извинился за неучастие в неформальном саммите Европейского союза. Он был вынужден отменить поездку в связи с ухудшением состояния здоровья, что связано с прошлогодним покушением", - отметил Ковач.