Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Отравление суррогатным алкоголем в Ленобласти
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Фицо не вылетел на саммит ЕС в Копенгаген из-за проблем со здоровьем

Премьер-министр Словакии пережил покушение более года назад
Редакция сайта ТАСС
11:29
обновлено 11:40

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

© REUTERS/ Bernadett Szabo

БРАТИСЛАВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший более года назад покушение, из-за проблем со здоровьем не смог вылететь в Копенгаген для участия в неформальной встрече глав государств и правительств стран Евросоюза. Об этом сообщил журналистам представитель аппарата правительства республики Александер Ковач.

Читайте также

Что известно о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

"Председатель правительства извинился за неучастие в неформальном саммите Европейского союза. Он был вынужден отменить поездку в связи с ухудшением состояния здоровья, что связано с прошлогодним покушением", - отметил Ковач. 

ДанияСловакияФицо, Роберт